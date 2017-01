Şenol Güneş'ten önemli açıklamlar!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şu şekilde :

"Birlik mesajını sahaya yansıtmalıyız"



"Bu ülke huzurlu olmalı. Güven yoksa, huzur yoksa hiçbir şey yolunda gitmez. Bize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Bunu futbol anlamında söylüyorum. Rakiplerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Bugünlerde hep birbirimizi yok eder hale geldik. Kişileri yok etmek yerine yanlış düşünceleri yok etmemiz gerek. Yarın yine yarışacağız. Birlikte mesaj vermek için bir araya gelmiştik. Bunu sahaya da yansıtmak lazım."

"Şampiyonluk yarışına ortak olmak için çalışıyoruz"



Şampiyonluk yarışına 4-5 takım ortak olabilecek. Ne olacağını kestirmek zor. Biz de bu yarışa ortak olmak için çalışıyoruz. Yönetim destek veriyor. Büyük sıkıntımız yok. Sadece transferlere dayalı sorunlarımız var. Bu her takım için geçerli"



"Birbirine yakın takımlar burada kamp yapıyor yarın sahada yarışacak. 18 takımlı ligde de 1 şampiyon çıkacak. Biraz gerginliğin olduğunu görüyorum. Şahsım adına da bunu görüyorum. Bir üzüntü bitince yeni bir dert başlıyor. Sonuçlar ne olursa olsun, ülkenin huzuru yerinde olmalı. Umarım ki güzelliklerin dolu olduğu bir 2017 yılı olur. Bizim hedefimiz futbolseverleri ve taraftarları mutlu etmek olacak."



“Takımda önce oynamak gerekir. Oyuncu kendini göstermeli. Caner’in durumu zor görünüyor. Mart mı olur, Nisan mı olur bilmiyorum. Orta ve kenarda fazlalıklarımız var. Oynayan oyuncunun yanında alternatif oyuncu olmalı. Sayının daralmasını istiyorum. Dışarıda kalan futbolcu mutsuz oluyor.”

"Veli 2 senedir yok"

"Veli’nin çalışmasından memnunum. İyi de çalışıyor. Belki 1 ay sonra daha iyi olabilir. Bunlar değişebilir. Geniş bir kadro tutuyoruz. Ama sayı fazla olunca oyuncunun da morali bozulur. Veli 2 senedir yok. Dönmesini isterim. Ama ne kadar verimli olacağını bilmiyorum. Bu Aras için de geçerli."



“Başakşehir ligin ilk yarısını lider bitirdi. Yine lider olabilirler. Ama her şey değişebilir de. Futbolu etkileyen çok şey var. 6 maça da ayrı ayrı bakacağız. İlk rakibimiz Osmanlıspor olacak. Her rakibi yenmek için sahaya çıkacağız. Şimdi Başakşehir yarın başka biri liderliğe oturur. Önce kendimizle yarışacağız. Üstümüzdeki rakibi geçme şansımız var. Onları yenersek geçebiliriz Başakşehir’i. Rakiplerimizin de iyi kadrosu var. Bir sürü takım var. Biz Kasımpaşa’ya yenilmiştik. Her maça 3 puan parolasıyla çıkacağız. Rakipleri beklemem. Kendi işimi kendim göreceğim”



“Şampiyonlar Ligi’ndeki beklentim daha büyüktü. UEFA’da başarılı olmak istiyoruz. Ligde şampiyonluk istiyoruz. Kupayı da istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyu sahaya süreceğiz. UEFA’da zor bir takımla oynayacağız. Rakibi hafta sonu izleyeceğiz. Daha yakın takip edeceğiz. UEFA’da tur atlamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi benim için daha farklıydı. Ama şampiyonluğu daha çok istiyorum. İnşallah UEFA şampiyonu Beşiktaş olur.”

"Ekici ile ilgilenmiyoruz"



“Mehmet Ekici Trabzonspor’da oynamak istemiyor. Bırakmaları lazım. Transfer bir yatırımdır. Adı Beşiktaş’ta geçmiyor Mehmet Ekici’nin. Takıma oyuncu almak tabi ki artıdır. Bazen sakatlık sebebiyle sıkıntı yaşayabiliyoruz. Orta sahada mesela sorunlar yaşamıştık. Transfer, oyuncuya göre değişir. Oyuncuların ne yapacağını bilmiyorum. Sol tarafta Adriano var, Tosic var. Ama Adriano’yu açıkta oynatabilirim. İdeali bölgenin oyuncusu olmasıdır. Biz bir 11 çıkarabiliriz. Beklentimize uygun oyuncular ortaya çıkabilir. Transfer bitene kadar her şey olabilir. Gelecek adına yatırımlar yapılabilir.”



“Oyuncu oynasın diye alınır. Transferde her türlü konuşma hakkınız var. Sosa mesela son ana kadar idmana çıktı. Ne olduysa kafası karışıktı. Yine gitti. Oyuncu çalışacak. İster burada, ister başka kulüpte oynasın. Futbolcu işini son ana kadar yapmalı. Ben oyunculardan birşeyler bekliyorum. Gelen oyuncuları çalıştıracağım. Ama seçim yaparken hata yapmamak için dikkat ediyorum. Direkt oynayıp da giden oyuncular da oldu. Bunlara alışmak lazım. Ben iyi oyuncuların gitmesini asla istemem. 3-4 sene oynamak isterim. Futbolun tabiatında var bu. Sadece iş yönetimde de bitmiyor”

"İsmimin stada verilmesi çok önemli değil"



“Trabzonluyum ama Beşiktaş’ta çalışıyorum. Bir yere gideceğim zaman da açık açık söylerim. Her şeyi sizle paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda Beşiktaş’ı çok seviyorum ve burada çalışıyorum. İsmimin stada verilmesi çok önemli değil. Ben zaten Trabzon’un ta kendisiyim. Kavgaya gerek yok. Mitrovic’i oynasın diye aldık. Yedek kalan oyuncuya para verilir mi? Marcelo’yu alırken ona garanti mi verdik. İyi ki de almışız. Tam yarışın ortasında kalacaktık az kalsın. Kim iyi durumda ise o oynar. Bu Babel için de diğer oyuncular için de geçerli.”



“Hiçbir oyuncu mükemmel değildir. Neymar, Suarez ve Messi bile oynamayabilir. Babel ve Mitrovic de iyi oyuncu. Ama yarın ne olacağını bilemiyoruz. Transfer konusunda hassasiyet lazım. Oyuncuları eksiklikleriyle vurmamak lazım. Ortamımız şu an çok iyi. Havamız iyi. Hava güneşli. Kampta ailelerin olması da ortamı güzelleştiriyor. Futbolcu kendini evinde gibi hissediyor. Oyuncuyu iyi çalıştırmak ve huzurlu olmasını sağlamaya çalışıyoruz.Oyuncuları daraltmamaya çalışıyoruz.”

"Kimseyle görüşmedim.."



“Başkan ve yöneticilerle sürekli konuşuyoruz. Bu sene kesin buradayım. Bunu bilin. Ama seneye ne olur bilemem. Ne Trabzonspor ne de Milli Takım ile görüşmedim. Gidecek olursam bir yer bulurum. Kimsenin kaygısı olmasın”



“Ankara’da Osmanlıspor maçı öncesi idman yapmamız gerekebilir. Kötü koşullara bazen önceden alışmak gerekiyor. Maalesef ikinci yarıdaki bazı maçlarımız hava şartları açısından zor geçecek. Her anlamda hazır olmamız gerekiyor. Kötü şartlara da alışmak lazım”



“Hakemler bizim içimizden çıkıyor. Onlar da hata yapıyor. Yok etme anlayışıyla olmak doğru değil. Hatalar olmuştur. Kimseyi yok etmeyi doğru bulmam. Eleştiri olabilir. Canı yanan her takım var. Tüm takımlar için geçerli bu. Kötü bir takımı ise tek bir sebeple şampiyon yapamazsınız ya da düşüremezsiniz.”



“Oğuzhan ve Olcay’ın attığı gol sayısı farklıydı. Bu sene baktığınızda yok. Çok değişikliğe uğradık. Unutuyoruz hemen. Her şey değişebiliyor. Farklı oyuncu profilleri çıkabiliyor böyle dönemlerde. Topa hakim olma anlayışı sadece bizden değil rakipten de kaynaklanıyor. Eksik olduğumuz noktalar var. Fenerbahçe bunu iyi yapıyor. Rakibe izin veriyor sonra atağa geçiyor. Başakşehir de öyle. Bu durum oyuncuların becerisiyle ilgili. Bu açıdan kendimi de eleştirebilirim.”



"Elimizdeki her oyuncu oynayabilir. Aboubakar ve Talisca'da iyi oyuncular. Bazı eksikleri var değişebilir. Bir pozisyon olduğunda gol atar diyorsun. Ama bakmışsın başka bir vuruş yapıyor. Her futbolcu kendini geliştirmek için daha çok çalışmalı."