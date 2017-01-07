Talisca, Quaresma'yı yendi

Beşiktaş'ın yıldızları Ricardo Querasma ve Anderson Talisca'nın antremandan sonra yaptığı frikik çalışması büyük heyecana sahne oldu.

Beşiktaş’ın yabancı yıldızları Ricardo Querasma ve Anderson Talisca, dün sabahki antrenman sonrası özel frikik çalışması yaptı. Yaklaşık yarım saat ekstra çalışan futbolcular, çeşitli açılardan serbest atışlar kullandı.

Talisca:9 Quaresma:7

Maket dubaları ceza alanının önüne dizerek vuruş yapan oyuncular, en çok golü atan isim olabilmek için yarıştı. Talisca, 9-7’lik skorla Quaresma’yı geçmeyi başardı.