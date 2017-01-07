AJANSSPOR- Trabzonspor'un gündeminde yer alan isimlerden biri olan Ivelin Popov transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'da 2016 yılının en iyi futbolcusu seçildiği törende konuşan Popov, kazandığı ödülü babası Ivan'a ithaf ettiğini söylerken, "Bu çok iyi oldu çünkü ona herhangi bir hediye almamıştım. Herkes birinci olmak istiyordu. Ödül bana gittiği iiçin sevinçliyim" dedi.

Trabzonspor'a transfer olacağı iddiaları hakkında da konuşan Bulgar kanat oyuncusu, "2016 iyi geçti, umarım 2017 daha da iyi geçer. Spartak ile Rusya şampiyonu olmak ve burada kalmak istiyorum. Trabzonspor iddiaları gazetelerin yazdığı asılsız haberler. Sözleşmem var. Para için transfer yapmak için henüz erken. Spartak'ta olmaktan memnunum" ifadelerini kullandı.