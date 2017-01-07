Trabzonspor'da Ryad Boudebouz atağı

EMMANUEL Mas ve Joao Pereira’yı kadrosuna katan Trabzonspor, Martin Caceres, Moussa Konate ve Zoran Tosic’ten sonra sürpriz bir şekilde Fransa’nın Montpellier takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ryad Boudebouz’u da gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını beklentilerin çok uzağında bitiren Trabzonspor, ikinci yarı öncesi transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. Emmanuel Mas ve Joao Pereira’ya imza attıran bordo mavililerin en az 2 veya 3 transfer daha yapması beklenirken, takımdan 4 ile 5 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi. Trabzonspor’un ilgilendiği futbolcular arasında yer alan savunma oyuncusu Martin Caceres’in yarın Türkiye’ye gelmesi beklenirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde savunma hattı güçlendirilmiş olacak.

HÜCUM ZENGİNLİĞİ ARTIRILACAK

Ardından orta saha ve forvet transferine yönelecek olan bordo mavililer, Moussa Konate, Zoran Tosic ve Ryad Boudebouz’u ikna çalışmalarına başlayacak. Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal’ın forvet hattına bir takviye yapılması konusunda ısrarcı olduğu ve bunu da yönetime her fırsatta ilettiği bildirilirken, Konate transferinin gerçekleşmesi durumunda bu bölgedeki önemli bir ihtiyaç kapatılmış olacak.

"EKSİKLER GİDERİLECEK"

Sezonun ilk yarısında gol yollarında oldukça sıkıntı çeken bordo mavililer, kanatları güçlendirmek için yaptığı çalışmaları da hızlandırdı. CSK Moskova’dan Zoran Tosic’i transfer etmek için uğraşan yönetimin, orta saha için Montpellier’den Ryad Boudebouz’u renklerine bağlamak amacıyla harekete geçtiği kaydedildi. Ancak oyuncunun sakatlığının bulunması transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta da transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, “İlk yarıda yaşadığımız sıkıntıları ikinci yarıda yaşamamak adına yaptığımız çalışmalar devam edecek ve eksiklerimizi en iyi şekilde gidereceğimizi düşünüyoruz” dedi.

MEDJANİ İDDİASI

Bu arada Trabzonspor’un eski futbolcusu Carl Medjani ile de yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu oyuncunun takımda alternatif oluşturması için düşünüldüğü ve maliyetinin de uygun olması halinde transferinin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

YANAL’IN BERO SEVİNCİ

Trabzonspor’da sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle daha önce 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği açıklanan Matus Bero’nun, geçirdiği ameliyat sonrası sahalara erken dönme ihtimalinin ortaya çıkması teknik direktör Ersun Yanal’ı memnun etti. Slovak oyuncunun sakatlık süreciyle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adamın, bu bölgeye istediği takviyenin de şuan aciliyetinin kalmadığını yönetime ilettiği öğrenildi.

BAŞKAN USTA OTELE KAMP KURDU

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, transfer çalışmalarını yakından takip etmek ve bizzat yönetmek amacıyla takımın Antalya Belek’te kamp yaptığı otele yerleşti.

3 gündür Antalya’da bulunan Usta’nın, teknik direktör Ersun Yanal ile sık sık bir araya geldiği, futbolcularla da sohbet ettiği belirtildi. Birkaç gün daha otelde kalması beklenen Başkan Usta’nın ikinci yarı öncesi oyunculara erken ödeme yaparak bir jest hazırlığında olduğu bildirildi.