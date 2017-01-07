Trabzonspor'da transfer zirvesi!

Başkan Usta ile Ersun Yanal’ın Antalya kampındaki transfer görüşmesinde 3 yıldız ön plana çıktı. Martin Cacares’e sağlık durumunun elverişli olması durumunda onay veren Yanal, orta saha Badou N’diaye ve golcü Oumar Niasse takviyelerin de bir an önce kampa yetişmesini istedi.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısında beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve zirvenin bir hayli uzağında kalan Trabzonspor, savunma hattını Emmanuel Mas ve Joao Pereira ile takviye ederek gücüne güç kattı. Ancak Fırtına’da transfer hareketliliği halen tüm hızıyla sürüyor.

3 yıldızda son durum

Dün akşam başkan Muharrem Usta ile teknik patron Ersun Yanal, kampın gerçekleştirildiği otelde uzun bir görüşme yaparak, transfer edilmesi gündemde olan futbolcuların son durumlarını masaya yatırdı. Deneyimli çalıştırıcı, forvet, 10 numara ve stoper konusunda isteklerini bir kez daha yinelerken, Martin Cacares, Badou Ndiaye ve Oumar Niasse hakkında son bilgileri aldı. İşte Trabzonspor’a transfer olması an meselesi olan 3 yıldızda son durum;

N'diaye'de anlaşma tamam

Mehmet Ekici’yi Fenerbahçe’ye göndermeye hazırlanan Fırtına’da 10 numara transferi bitmek üzere. 26 yaşındaki Senegalli yıldız Badou N’diaye için Osmanlıspor’a 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunan Bordo-Mavililer, Ankara ekibinden olumlu geri dönüşü almış durumda. Trabzon’a gelmeye sıcak bakan yıldız ile yıllık ücret konusunda görüşmelerin ise son aşamaya geldiği, hafta sonuna kadar imza aşamasına geçileceği öğrenildi.

Cacares'e şartlı evet

Yüksek maliyeti nedeniyle Serdar Taşçı’dan vazgeçilmesini isteyen Ersun Yanal’ın, menaceri tarafından önerilen 29 yaşındaki Uruguaylı stoper Martin Cacares hakkında ise kafası karışmış durumda. Juventus’ta oynadığı dönemde bölgesinin en iyileri arasında gösterilen deneyimli futbolcu için Başkan Muharrem Usta’ya, “Sağlık durumu iyi araştırılsın. Ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğu herkesin malumu. Şartlar uygunsa ligin en iyi savunma hattına kavuşabiliriz” dediği öğrenildi. Trabzonspor’un 2 milyon Euro garanti ücret isteyen oyucunun menaceri ile 1.5 milyon Euro’da anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Uruguaylı yıldızı Türkiye’ye getirerek genişi kapsamlı sağlık taramasından geçirmeyi planlayan Bordo-Mavililer, sorun çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imza atarak oyuncuyu kampa dahil edecek.

Niasse için son çağrı

Yanal’ın üzerinde durduğu en önemli bölge olan forvette Everton’da kadro dışı bırakılan Oumar Niasse için kritik viraja girildi. Fırtına, İngiliz ekibine hafta başına kadar kesin kararın bildirilmesi için süre verirken, 26 yaşındaki Senegalli yıldızın da kulübe gitmek istediği konusunda rest çektiği öğrenildi. İşi her ihtimale karşın sıkı tutan Bordo-Mavililer’in Akhisar Belediyespor’un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

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