Trabzonspor'dan flaş Castillo açıklaması!

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığı açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez' in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer' a 1.000.000.-USD ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."