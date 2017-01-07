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Trabzonspor'dan flaş Castillo açıklaması!

Tarih07 Ocak 2017 , 01:13

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Trabzonspor'dan flaş Castillo açıklaması!

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığı açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez' in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer' a 1.000.000.-USD ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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