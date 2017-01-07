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Trabzonspor'dan flaş Castillo açıklaması!
07 Ocak 2017 , 01:13
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, Fabian Castillo'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığı açıkladı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez' in kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile Major League Soccer arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, Major League Soccer' a 1.000.000.-USD ödeme yapılarak, oyuncunun kulübümüze kesin transferini sağlayan opsiyon hakkı kullanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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- Futbol
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- Trabzonspor
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