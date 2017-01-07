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Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı

Tarih07 Ocak 2017 , 16:45

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Trabzonspor'dan sürpriz transfer atağı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, eski oyuncusu Carl Medjani ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son olarak İspanya 2. Liginde Leganes forması giyen Medjani'yi, teknik direktör Ersun Yanal'ında kadrosunda görmek istediği belirtilirken; Cezayirli oyuncunun alacaklarından vazgeçerek bonservisini alacağı, sonrasında da Trabzonspor'a imza atacağı belirtildi.

(Lig TV)

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