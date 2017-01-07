Transferde UEFA titizliği!

Orta saha transferi için Mehmet Ekici ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, UEFA’nın koyduğu kısıtlamaların da etkisiyle işi ağırdan aldı. Hem takas konusu hem de ödenecek tüm miktar tek tek hesaplanarak görüşmeler yapıldı.

Fenerbahçe’de devre arası transferinin gündemdeki ismi Mehmet Ekici konusunda UEFA kuralları gecikmeler yaşanmasına neden oldu. Beşiktaş’ın da uğraştığı transfer konusunda Mehmet ile her konuda anlaşan ve Trabzonspor ile de uzlaşma yolunu bulan sarı-lacivertliler, sezon başında gelen kısıtlamalar nedeniyle istediği adımları rahat atamadı.



Geçmiş dönemdeki transfer harekatlarına nazaran bu yılda daha temkinli ilerleyen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katarken de en ufak detayı bile hesaplarına kattı.

En ufak bir açık vermek istemeyen yönetim kurulu, bu nedenle planladığı hesapları aşmak istemedi. Trabzonspor’a hem bir futbolcu takası konusunda hem de ödenecek miktar anlamında her detay incelendi.



Sezon sonunda ve gelecek dönemde UEFA ile yeni sorunlar yaşamak istemeyen Fenerbahçe’de bu transfer büyük bir titizlikle yürütüldü. Çok kısa sürede bile bitebilecek transfer neredeyse 10 günlük bir sürece yayılmak zorunda kaldı. Ayrıca özellikle bu yıl, UEFA’dan gelen finansal fair-play durumu nedeniyle genelde kiralama yoluna giden ve daha rahat hareket eden sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici’de bonservis yolunu seçti. Bu nedenle de transferde hata yapılmaması için çalışmalar titiz tutuldu.



2013 yılından beri kariyerine Türkiye’de devam eden Mehmet Ekici, yeni bir döneme hazırlanıyor. Gerçekleşirse 2011’den sonra Trabzonspor ile F.Bahçe arasındaki ilk transfer olacak.