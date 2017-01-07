Traore'ye müthiş teklif!

Karabükspor formasıyla ilk yarıda çıktığı 12 maçta 7 gol atan Traore, takımdan ayrılmaya karar vermişti. Sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve mutsuz olan Traore’ye Çin’den flaş bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve mutsuz olan Traore’ye Çin’den flaş bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Bir Çin kulübünün 3 yıllık mukavele için Traore’ye 6.5 milyon Euro yani 24 milyon TL önerdiği belirtildi.

Traore ise 9 milyon Euro istedi. Yapılan pazarlıklar sonucu 7.5 milyon Euro’da uzlaşma sağlanması bekleniyor. Eğer transfer bu rakama biterse, Karabükspor da yüzde 10’a denk gelen 750 bin Euro’yu anlaşma gereği kasasına koyacak.