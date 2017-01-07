Tudor'dan Rodrigues ve Mitrovic değerlendirmesi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic ve Galatasaray'ın anlaştığı eski oyuncsu olan Garry Rodrigues ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor yayınında değerlendirmelerde bulunun Tudor, "Rodrigues çok iyi oyuncu, çok çalışmayı seven bir oyuncu. Sadece teknik, taktik olarak değil, karakter olarak da iyi oyuncu. Beşiktaş'ın da Mitrovic'e verdiği bedeli görünce yüksek olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.