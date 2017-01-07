Volkan Demirel'den takıma çağrı!

Sarı-Lacivertlilerin kaptanı, geçmişi hatırlatarak, zafere giden yolu işaret etti.

Volkan Demirel, özellikle 2010-11 sezonunda ligin ikinci yarısında 17’de 16 yaparak ulaştıkları şampiyonluğu anımsattı. Kulüp tarihindeki geri dönüşleri anlatan tecrübeli kaleci, yabancı oyuncular başta olmak üzere bütün takıma çağrı yaptı.



Sezonun ikinci yarısında zirve mücadelesinde gücünü artırmak isteyen Fenerbahçe’de, takım kaptanı Volkan Demirel, şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor.

Tecrübeli file bekçisi, devreye girmeden önce lider ile puan farkının 5’e inmesinin ardından takımla bir motivasyon konuşması yaptı.



14 yıldır sarı-lacivertli forma altında mücadele ettiğini ifade eden Volkan, kulüp tarihinde çok daha zorlu dönemlerde takımın geri dönüşler yaptığını örneklerle hatırlattı.

2010-11 sezonunun ikinci yarısında 17’de 16 yaparak şampiyon olduklarını dile getiren kaptan Volkan, 9 puan geriden gelip bu başarıyı yakaladıklarının altını çizdi.

Ayrıca kendisinden önceki dönemlerde de benzer geri dönüşler olduğunu örneklerle anlattı. Kulüp tarihinde bu tip geri dönüşlerin yaşandığı ve bu konuda sarı-lacivertli takımın birçok kez başarıya ulaştığını kaydeden 35 yaşındaki yıldız, bu sezon da tarih yazacaklarına olan inancını takım arkadaşlarıyla paylaştı.



Medipol Başakşehir’in 5, Beşiktaş’ın 4 ve Galatasaray’ın 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in bu konuşmasıyla beraber bütün futbolcular devre arası tatiline çıktı.

Yabancılara anlattı



Sarı-lacivertli kulübün tarihinde geçmişteki bu geri dönüşleri özellikle yabancı oyuncular çok fazla bilmiyordu. Bu nedenle Volkan, özellikle yabancı futbolcuların geçmişteki bu başarıları bilmesini istedi. Takım kaptanı, ikinci yarıda tüm takımın kenetlenmesi ve herkesin şampiyonluğa inanması için benzer konuşmaları kamp çalışmaları sırasında da yapacak.

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