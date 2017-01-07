Yasin Öztekin af istedi

Galatasaray'da kadro dışı kaldıktan sonra yazılı savunma veren Yasin Öztekin kendini savunarak, maç içerisinde tahrik edildiğini söyledi.



Üzerine gelindiğini belirten ve hırsının kurbanı olduğunu belirten Yasin, affedilmesini istedi. Futbola bakan yöneticiler ve Riekerink savunmayı okudu ama karar vermedi. Yönetim kurulunun Yasin'le ilgili son kararı vereceği bildirildi.



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