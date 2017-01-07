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Yok böyle şans! Fernandao...

Tarih07 Ocak 2017 , 12:25

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Yok böyle şans! Fernandao...

İstanbul'daki kötü hava koşulları Fenerbahçe'de ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu...


Devre arası tatilini ülkesi Brezilya'da geçiren Fernandao'nun, Fenerbahçe'nin dün başlayan Antalya kampına bugün katılması gerekiyordu. Ancak Fernandao'yu Brezilya'dan İstanbul'a getiren uçak kötü hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayınca Antalya'ya yönlendirildi ve oraya indi.

Fernandao da Antalya Havalimanı'ndan doğruca takımın kamp yaptığı otele gitti. Brezilyalı futbolcu böylelikle hesapta olmayan bir şekilde kampa bir gün erken katılmış oldu!

Hürriyet

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