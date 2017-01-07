Yönetimin Elia planı!

İkinci devre hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, yönetimin transfer hamlelerini yakından takip ediyor. Mehmet Ekici'de işi sadece imzaya kalan sarı- lacivertli yönetim, Hollandalı çalıştırıcının ısrarla kanat mevkiine transfer istemesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kanarya'da transfer komitesi Feyenoord'un kanat oyuncusu Eljero Elia için kulübüne teklifini sundu.



Manchester United forması giyen Depay'ın sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, Elia için temaslarını hızlandırdı. Advocaat'ın Hollanda'da görüştüğü 29 yaşındaki yıldız futbolcu da Fenerbahçe’ye gitmek için kulübüne yoğun baskı uyguluyor. FFP nedeniyle eli bir hayli güçsüz olan Kanarya, bu transferi kiralık olarak çözmek istiyor ancak Hollanda temsilcisi bonservis peşinde…



Kaynak : AMK