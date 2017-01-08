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Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti
08 Ocak 2017 , 22:09
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da orta saha oyuncusu Srdan Mijailovic ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mijailovic'in önceden birikmiş alacakları gerekçesiyle 26 Aralık'ta sözleşmesini feshettiği belirtildi.
Açıklamada, aynı gerekçelerle sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan ve şu an serbest konumda olan Prejuce Nakoulma ile ilgili girişimlerin devam ettiği, Nakoulma veya alternatif bir futbolcunun kadroya katılmasının düşünüldüğü kaydedildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
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