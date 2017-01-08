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Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti

Tarih08 Ocak 2017 , 22:09

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Kayserispor'da Mijailovic sözleşmesini feshetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da orta saha oyuncusu Srdan Mijailovic ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mijailovic'in önceden birikmiş alacakları gerekçesiyle 26 Aralık'ta sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gerekçelerle sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan ve şu an serbest konumda olan Prejuce Nakoulma ile ilgili girişimlerin devam ettiği, Nakoulma veya alternatif bir futbolcunun kadroya katılmasının düşünüldüğü kaydedildi.

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