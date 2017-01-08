Abdullah Avcı: ''Galatasaray'dan teklif aldım''

Saha kenarındaki duruşu, beyfendiliği ve meslektaşlarını kıskandıran tarzı... Liderin hocası Abdullah Avcı’dan bahsediyoruz. Kendisiyle Başakşehir’in tarihi başarısını konuştuk ama en çok da tecrübeli hocanın bilinmeyenlerine değindik. Avcı, bu kez eşofmanla değil, ricamız üzerine her zamanki şık görünümüyle objektiflerin karşısına geçti ve birbirinden önemli mesajlar verdi. İşte Abdullah hocanın sözleri...

İşte Abdullah hocanın sözleri...

‘Emre’nin yerine İrfan Can’

“Türk futbolunun Avrupa Kupaları’nda en çok uluslararası maç oynamış oyuncusu bizde: Emre Belözoğlu. Emre’siz de maç kazandık biz. Emreli oyunda ise seyir zevki var. Top onun ayağındayken endişe etmiyorum, çünkü kaybetmiyor. Ancak biz onsuz da kazanıyoruz. O yokken nasıl oynayacağını da biliyor takım. Emre bıraktığı zaman yerini İrfan Can Kahveci alacak. Emre gibilerini dünya futbolunda bulamıyorsunuz ki. İrfan Can Kahveci bana sunulduğunda ‘Biz onu nasıl alacağız’ dedim. ‘Alabiliyorsanız alın’ dedim ama ihtimal vermiyordum bizim bütçemize göre. Uygun rakama aldık. Egemen’le birlikte de oyuncu kalitemiz ve rekabetimiz biraz daha artacak. Kazanma ruhu olan biri Egemen... Bize katkısı olacak. Kupada totale bakıldığında 5 maç sonra final oynayabiliriz. Neden olmasın! Bizim takımın burada olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de tecrübeli oyunculara sahip olabilmek.”

‘İrfan Can da Cengiz gibi’

“Her hoca yeteneği tespit eder. Önemli olan gelişim sağlamak. Cengiz geldiğinde Visca’yı isteyenler vardı. Ben ‘Satalım’ dedim. Cengiz’i erken oynatırız diye düşündüm. Başkan, ‘Olur mu!’ dedi ve Cengiz de daha ileri gitti. Cengiz ilk çıktığı idmanda kendini nasıl kabul ettirdiyse, aynısını İrfan Can’da da görüyorum.”

‘Futbolcular dürüst olsun’

“Hakemler hep konuşuluyor. Ben hatayla kazandığımda da bunu söyleyen biriyim. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Futbolcular bunun neresinde! Osmanlı-Rize maçında kalecinin eline çarptı top, peki bunu 7 Rizeli oyuncu görmedi mi! Naptılar, hakemi baskı altına aldılar. Bizim Adana maçında da aynısı oldu. Bunlardan vazgeçmemiz lazım”

‘Bursaspor’dan iyiyiz’

“Bursaspor kıyaslanıyoruz ama şampiyonluktan bahsetmek için erken. Eğer 28. haftalara bu bantta girersek o zaman konuşuruz. Bursaspor futbol kültürüyle çok öenmli bir camia. Ancak o zamanla, yani şampiyon oldukları dönemle kıyaslarsak oyun ve oyuncu kalitesi olarak o zamanki Bursa’nın önündeyiz. Onların başarısını destekledik ve Ertuğrul hocaya çok sevindik. Fakat biz daha üzerindeyiz gibi geliyor bana. Bizi şampiyon yapmazlar diye asla korkmuyorum. Çünkü futbol sahanın içinde saf ve temiz bir oyundur. Yani sahanın içinde oyun gücünü ortaya koyarsan seni kimse durduramaz. Oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Hatalı kararın yaşandığı Adana maçından sonra da bunu söyledim. O maçta 39 orta yapmışız!”

‘Benim derdim altyapı’

“A Milli Takım’da çalıştığım sürede başarılı olabilseydim bana Avrupa kapısı açılırdı. Çünkü Avrupa, uluslararası seviye istiyor. Arda, Mehmet Topal, 2008 oynayarak gittiler oraya. Fatih hoca, Fiorentina’ya UEFA Kupası’nı kazandığı için gitti. Bunu bilemezsin. Yarın milli takım şansını bir daha yakalarsam bu kez başarırım belki. Ama benim tek derdim Türk futbolunun altyapısına bir şeyler kazandırabilmek.”

‘Galatasaray’dan teklif aldım’

“Galatasaray altyapısında çalıştığımdan dolayı ve şu anki başarıdan ötürü taraftar bizi Galatasaray’a yakıştırıyor. Birkaç kez teklif aldık. Ancak profesyonel olarak çalışıyorsanız duygusallık kalmıyor. Sadece Galatasaray’dan değil, büyük takımlardan teklif aldım. Doğru zamanda doğru takım için bu kararı veririm. Ben çok vefakar bir insanım. Başkanımla oturur konuşurum.”

‘Milli takım da olabilir’

“Milli takım için de konuşuluyor. Şu anda milli takımın başında çok tecrübeli bir hoca var. Tabii ki yeniden ulusal takımda görev yapmak isterim. Zaman gösterecek. Benim çok değerli bir başkanım ve kulübüm var. Bugünkü Abdullah Avcı’nın gelişiminde başkanın ve yönetimin büyük payı var. Ben maç kaybedince kaygısız işime geliyorum. Anadolu’da arkadaşım iki maç kaybedince topun ağzında. Biz ise nerede yanlış yaptığımız çıkarıp yolumuza devam ediyoruz. Bu çok değerli. Ben milli takıma gittiğimde hem medyanın hem de kamuoyunun çok büyük desteği vardı. Bu yüzden çok teşekkür ederim herkese.”

‘Ufacık masadan buralara’

“10 senenin 8 senesinde aynı kulüpteyim. Belediye takımına sıcak bakılmıyordu. Sonrasında buna saygı duyulmaya başlandı. Başakşehir’e geçişle beraber her şey değişti. Sokakta, her yerde bize çok büyük bir saygı var. Bu beni çok mutlu ediyor. 315 maça çıkmışım aynı takımda. Bir kulüp düşünün 1990 senesinde kurulmuş. Ufacık bir masadan bugüne kadar gelmiş. Uluslararası seviyede takip ediliyoruz. Avrupa’ya gittik, kupa finali oynadık. Burada bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Mesleki olarak tatmin ediyor.”

‘Boşuna lider değiliz’

“İki sene evvelki oyun, aradaki oyun ve bu seneki oyun... Futbolun iki yönü var. Biz ikisini de oynadık. Bugün geldiğimiz nokta bana gelişimi gösteriyor. Savunmayı unutmuyoruz, geçiş oyununu tamamladık. Emre’nin gelişiyle yüzde 25 kalitemiz arttı. Başakşehir için senelerce kontra takımı denirdi. İlk kez size söylüyorum. Bu sene attığımız 31 golün 21’ini set oyunundan attık. Bu çalışmanın karşılığı. Bu neden lider olduğumuzu gösteriyor. 10 tane takım artık ligde bize karşı bekleyerek oynuyor. İyi başladık ve buraya geldik.”

‘Beşiktaş doğru adam aldı’

“Mitrovic tanıdığımız izlediğimiz bir oyuncuydu. Rijeka’ya karşı 2 maç oynadık. Çok iyi bir takım. Son 5 senesinde Avrupa oynayan bir takım. Hocaları 4 senedir orada. Statları ve tesisleri bize benziyor. İki stoperleri de çok iyiydi. Mitrovic Hırvatistan Milli Takımı’nda da oynamaya başladı. Beşiktaş önde oynadığı için hamle gücü yüksek bir stopere ihtiyacı var. Yani hızlı adam lazım. Bu açıdan değerlendirirsek doğru oyuncu olarak duruyor. Adaptasyonu sağlanırsa bence Beşiktaş’a katkı sağlar.”

Dünyada Jürgen Klopp Türkiye’de Advocaat!

“Teknik direktör olarak dünyada en beğendiğim isim Liverpool’un hocası Klopp... Onu saygıyla takip ediyorum. Türkiye’de bir değerlendirme yaparsak da Fenerbahçe’nin hocası (Advocaat) kısa zamanda oyun olarak iyi işler yaptı, söylemleri de çok gerçekçi. Aykut Kocaman, antrenör takımı deyimini tam olarak sergiliyor zaten. Elenmeleri son derece normal. Avrupa’nın üst düzey takımlarına karşı oynadılar. Mustafa Akçay hocaya da büyük saygı duyulması gerek. Doğru şeyler yapılıyor.”

‘Giyim tarzında Emre 1 numara’

“Hayatımın yüzde 80’i futbol... Önceliğim ise ailem. Ama onlarla çok vakit geçiremiyorum. Birlikte tiyatroya, sinemaya gitmek, yemeğe gitmek beni mutlu ediyor. Sabah bazen 6’da çıkıp tesise geliyorum, o derece yoğunuz. Giyim konusunda danışmanım yok. Çocukluktan beri kendim seçiyorum kıyafetlerimi. Seviyorum bunu, güzel giyinerek mutlu oluyorum, kendimi iyi hiseediyorum. Kasımpaşa’daki çocukluk arkadaşlarıma, ‘Gelin İstiklal’de mağazalara bakalım’ derdim ama onlar okeye giderlerdi. Dolabımı kimseye karıştırtmam. Bir gün evvelden ne giyeceğimi hazırlarım. Modayı takip etmeye çalışırım. Okan Buruk ve Emre Belözoğlu çok iyidir bu konuda. Emre 1 numaradır hatta giyimde. Bazen bakıyorum, ‘nereden aldın’ bunu diyorum. O derece güzel giyiniyor.”

- Tunç Kayacı-Ömer Necati Albayrak (Fanatik) -