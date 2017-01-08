Alanyaspor Yumlu'ya talip oldu!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, stoper arayışlarını devam ediyor.

Ba ile Omerou'nun bekleneni vermemesi teknik direktör Hüseyin Kalpar'ı kara kara düşündürürken, Alanyaspor yönetimi Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu'yu kıskacına aldı.

Mustafa'ya talip olan yönetim, birkaç gün içerisinde oyuncu için Bordo-Mavili kulübe girişimlerini başlatacak. Medjani'nin transferinden sonra, Mustafa hakkındaki son kararı ise; Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal verecek.

Bu sezon 13'ü ilk 11, 15 maçta görev alan 29 yaşındaki savunmacı 2 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan, Alanyaspor'un gündeminde olan Mustafa Yumlu'ya Çaykur Rizespor'un talip olduğu iddia edilmişti.