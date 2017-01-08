Alanyaspor'a Kiev'den santrfor

AJANSSPOR ÖZEL- Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Alanyaspor yönetimi, Dinamo Kiev'in Ukraynalı santrforu Olexandr Mykolayovych Gladky'i kıskacına aldı. İsminden Shakhtar'da bahsettiren 29 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon Dinamo Kiev'e transfer oldu. Sezonun ilk yarısında Kiev formasıyla 4'ü ilk 11 olmak üzere 11 maçta görev alan skora etki sağlayamadı.

-Drogba asılsız, Cenk Ahmet'e Avcı engeli

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Drogba iddialarının asılsız olduğu, Medipol Başakşehir oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç transferinde ise son engelin teknik direktör Abdullah Avcı olduğu belirtildi. Avcı'nın şampiyonluk yolunda alternatifleri elinde tutmak istediği ve ancak bir sağ bek alınması şartıyla transfere onay vereceği öğrenildi.