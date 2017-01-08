Alanyaspor'da son yolcu belli oldu!

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Aytemiz Alanyaspor'da, yaprak dökümü devam ediyor.

Alanyaspor, sezon öncesi İran ekibi Esteghlal'den transfer ettiği Sajjad ile yollarını ayırıyor.

Bu sezon 3'ü ilk 11 5 maçta görev alan santrfor oyuncu sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki forvet, 16. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında takımının tek golünü kaydederken, müsabakayı Alanyaspor deplasmanda 5-1 kaybetmişti.

Öte yandan, Sajjad ile Gökay İravul ikinci yarı planlamasında düşünülmediği için Alanyaspor'un devre arası kampında yer almadı.