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Alanyaspor'da son yolcu belli oldu!

Tarih08 Ocak 2017 , 19:12

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Alanyaspor'da son yolcu belli oldu!

AJANSSPOR ÖZEL-
Aytemiz Alanyaspor'da, yaprak dökümü devam ediyor. 
Alanyaspor, sezon öncesi İran ekibi Esteghlal'den transfer ettiği Sajjad ile yollarını ayırıyor. 
Bu sezon 3'ü ilk 11 5 maçta görev alan santrfor oyuncu sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki forvet, 16. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında takımının tek golünü kaydederken, müsabakayı Alanyaspor deplasmanda 5-1 kaybetmişti. 
Öte yandan, Sajjad ile Gökay İravul ikinci yarı planlamasında düşünülmediği için Alanyaspor'un devre arası kampında yer almadı.

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