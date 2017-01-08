- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş Antalya'da şoke oldu!
08 Ocak 2017 , 18:50
Hazırlık kampı dönemini Antalya'da geçiren Beşiktaş, Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 4-2 mağlup ayrıldı.
Antalyaspor 4-2 Beşiktaş
40' Zeki Yıldırım
45' Mbilla
50' Celutska
59' Talisca
63' Talisca
66' Motta
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar