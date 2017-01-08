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Beşiktaş Antalya'da şoke oldu!

Tarih08 Ocak 2017 , 18:50

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Beşiktaş Antalya'da şoke oldu!

Hazırlık kampı dönemini Antalya'da geçiren Beşiktaş, Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 4-2 mağlup ayrıldı.

Antalyaspor 4-2 Beşiktaş
40' Zeki Yıldırım
45' Mbilla
50' Celutska
59' Talisca
63' Talisca
66' Motta

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