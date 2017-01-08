Beşiktaş şampiyonluğunu kampta ilan etti

YEKTA Kurtuluş... Bir dönem büyük umutlarla geldiği Galatasaray’da 5 sezon forma giydi, 98 resmi maça çıktı, 10 gol ve 8 asistlik performans sergiledi...

O da büyük takım havasını tattı ve İstanbul’a veda eden yıldızlar arasına adını yazdırdı. Şimdi Antalyaspor formasını başarıyla terletiyor... Tecrübeli isimle Antalya’da bir araya geldik. Biz sorduk, o cevapladı...

- Zirveden başlayalım. Şampiyonluk favorin kim?

- Beşiktaş. Onlarla aynı otelde kamptayız. Aşçısı, masörü, futbolcusu, teknik heyeti, herkes aileleriyle gelmiş. Beşiktaş ailecek burada. Ve o aile ortamı Beşiktaş’ı şampiyon yapacak. İşin sırrı burada. Bir aile özlemi ile kamp yapmak var, bir de ailenizle birlikte hep beraber yapmak. Beşiktaşlı arkadaşlarımın yüzüne bakıyorum hepsi mutlu. Bu da onlar adına işi bitirmeye yeter.

“G.SARAY’DAN HERKES BENİ ARADI”

Bu sezon Fenerbahçe’ye güzel bir gol attın. Belki de o gol şampiyonu belirleyecek.

- Benim öyle çok golüm de yok. O gün denk geldi, top da güzel yere gitti. Golün güzelliğinden ziyade 3 puan getirmesi önemliydi. Şampiyonluk yarışında belirleyici olur mu bilemem. Sezon sonu göreceğiz.

- Golün videosunu Sneijder’a yolladın mı?

- Evet... Sneijder da bana tekrardan geri dönüş yapıp Mert Çetin ile birlikte fotoğraf attı. Sadece Sneijder değil, o golümden ötürü Galatasaray’daki takım arkadaşlarım, oradaki çalışanlar herkes aradı beni tebrik etti. “Ayağına sağlık” dediler.

- Riekerink çok fazla eleştiriliyor.

- Kendisiyle çalışmadım. Ama Galatasaray’daki arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla kişilik ve karakter olarak hocayı gerçekten çok seviyorlar. Kadroda bazı sıkıntılar olduğu için oyuncuları her zaman çok verimli kullanamıyor belki de. Ben, hoca için yorum yapamam.

KADIKÖY’DE O KUPAYI KALDIRMAMIZ ÇOK BÜYÜK OLAY

G.Saray’ın Kadıköy’deki şampiyonluğunda oradaydın. Nasıl bir geceydi?

- O şampiyonluk bence Kadıköy’de Galatasaray’ın 18 yıldır galip gelememesinden çok daha büyük olay. Her şeye bedeldir. Türkiye’de örneği yok. Dünyada da ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırıp şampiyonluk yaşayan takım çok azdır. O şampiyonluktan sonra Fenerbahçe’nin durumu da ortadaydı. Stat yandı, dışarısı yandı. O şampiyonluk, onlara büyük zarar verdi.

HAKEMLER ETKİLENİYOR

Büyük takımdan ayrıldıktan sonra geri dönmek zor mu?

- Aslında zor değil. Zor olan gittiğiniz orta sıra takımı, büyük takım yapabilmek. Şu an Antalya’da da böyle bir hedef var. Camia olarak ilk 5’e oynamak istiyoruz. Büyük takımlar dışında gördüğüm ise hakemlerin büyük takımların iç saha maçlarında etkilendikleri.

MELO GİBİSİNİ ZOR BULURLAR

Galatasaray yeni bir Melo bulabilir mi?

- Melo ilk geldiği sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. İnanılmaz işlere imza attı. Melo kötü oynasa, top kaptırsa bile mücadeleyi bırakmadığı için taraftar da onu çok sevdi. Sosyal medya üzerinden taraftarın nabzını da tutuyordu. Çok akıllıydı. Galatasaray, Melo gibi bir oyuncuyu zor bulur.

İYİ OYNARKEN KENARDA OTURDUM

Galatasaray’da haksızlığa uğradın mı?

- Bunu düşündüğüm oldu. Çok iyi oynadığım zamanlarda kenarda oturdum. Ama ben otururken kötü bir oyuncu sahada olsa o dönem sesimi çıkarırdım. Ama oynayanlar Melo ve Selçuk’tu. O yüzden sustum.

ETO’O, DROGBA’DAN DAHA KALİTELİ!

Takım arkadaşın Eto’o’yu nasıl anlatırsın?

- Çok büyük futbolcularla oynadım. Eto’o da bunlardan biri. Onun için saha dışı çok önemli. Yardımsever. Her yere yetişiyor. Çok büyük bir futbolcu ve çok büyük bir karakter.

- Egosu yüksek mi?

- Mutlaka bir egosu var. Ama bu egosu hiçbir şekilde arkadaşlarına kötü anlamda yansımıyor. Mütevazı davranıyor. Onunla keyifli vakit geçiriyoruz.

“ÇOK BAŞKA”

- Drogba mı, Eto’o mu?

- Karakter olarak çok fazla birbirinden ayıramıyorum ikisini. Ama futbol kalitesi olarak Eto’o bir adım önde. Ayakları, teknik açıdan kalitesi ile daha iyi.

- Eto’o, Beşiktaş’a giderse ne olur?

- Beşiktaş formasıyla sezonun ikinci yarısında en az 15 gol atar. Eto’o atar ama yeter ki onlar takım olarak gol yemesin.

(Hürriyet)