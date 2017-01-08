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Beşiktaş'a dev golcü!

Tarih08 Ocak 2017 , 14:42

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Beşiktaş'a dev golcü!

Eto'o transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ta golcü transferi için çalışmalar hız kazandı.

Samuel Eto'o transferinin çıkmaza girmesinin ardından Beşiktaş'ta golcü araşları hızlandı.

Siyah-Beyazlılara önerilen ilk isim Rus ekibi Anzhi'de forma giyen 1.96'lık golcü Pylyp Budkivsky oldu.

Beşiktaş'ta yönetim Budkivsky'i değerlendirmeye alırken Jackson Martinez'i kiralama konusundaki girişimlerini de sürdürüyor.

Siyah Beyazlılarda alternatifler arasında Şenol Güneş'in pivot santrafor tanımına uyan Mandzukic ile Atletico Minerio'dan Lucas Pratto bulunuyor.

(Serdar Sarıdağ / Skorer)

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