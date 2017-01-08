Beşiktaş'ın istediği golcüye teklif geldi mi?

AJANSSPOR - Samuel Eto'o defterini kapatan Beşiktaş'ın gündemine geldiği ileri sürülen Anzhi'nin1.96'lık golcüsü Pylyp Budkivsky hakkında menajeri Vadim Shabliy'den açıklama geldi.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan ve Anzhi'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvetin Rusya Ligi ekiplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu belirtilmişti.

İddialar hakkında Rus basınına demeç veren Vadim Shabliy, "Şu anda Budkivsky Anzhi'nin oyuncusu. Olacakları göreceğiz. Pylyp'in son 6 ayda çok iyi oynadığını düşünüyorum, o yüzden onunla ilgileniyorlar. Onunla her zaman ilgileniyorlar ancak UFA'da olduğu gibi özellikle arayan olmadı. Rusya'nın büyük kulüplerinin ilgisi var ancak henüz gerçekleşen bir şey yok" dedi.