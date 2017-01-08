Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ı 4-2 yendikleri hazırlık maçının ardından Samuel Eto'o ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözleri hakkında konuştu.

Öztürk'ün açıklamalarından Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Dün yeni tesisimizin açılışı vardı Eto'o ile konuştuk. Spontane gelişen bir şey oldu. Eto'o'nun da kalmak istediğini gördük. Herrhangi bir kulübü hedef alarak bir şey yapmadık. Zaten basın açıklamasıyla bu konuyu duyurmak zorunda hissediyorduk. Ciddi bir baskı geliyordu Eto'o'ya. Beşiktaş kulübüne bir saygısızlığımız, art niyetimiz olmaz. Beşiktaş, Trabzonspor ilgilendi ancak en ciddi teklif Başakşehir'den geldi. Kaptanımızı takımda tuttuğumuzu duyurduk. Yanlış yerlere çekildi bazı kesimler tarafından. Art niyetli değiliz. Beşiktaş çok büyük bir kulüptür. Öyle bir niyetimiz yok. İnşallah çok büyük yerlere geleceğiz. Fenerbahçe'yi en kritik zamanından yendik. Bizim kim olduğumuzu, adamlığımızı kamuoyu en iyi şekilde değerlendirecektir. Yolumuza devam ediyoruz. Beşiktaş kulübüne de başarılar diliyoruz.

Biz satmayı düşünmüyoruz. Biz gerçekten bu teklifer ciddiyse bakarız demiştik. Çok spontane gelişti. Basın veya menajerler 3 haftadır Eto'o bitiyor diyerek anlaşmaya yakın olmadığımız dönemlerde bilerek bu haberleri çıkardı. Beşiktaş başkanı da baskı altında kaldı. O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonun onları 'zoom etmesi' yanlış anlaşıldı. Beşiktaş kulubüyle problemimiz olamaz. Saygı bekleriz ve saygı gösteririz.

Bitti gibi bir şey yoktu. Basın açıklaması gerekiyordu Eto'o için. Bunu da tesis açılışında yaptık. Kimseyi kırmak için yapmadık"