Bursa sessiz kaldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, Arnavutluk takımlarından Skenderbeu ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Bahattin Şimşek, Denir Turgut, Kamil Çetin ve Davut Çelik hakem dörtlüsü yönetti.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip sahaya, Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ricardo Faty, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Deniz Yılmaz, Sercan Yıldırım, Josua John ve Kubilay Kanatsızkuş ilk on biriyle çıktı.

Rakip takımdan ise; Shehi, Jasha Vica, Osmani, Vangjeli, Mici, Lilaj, Oreleji, Gavazaj, Latifi, Nimaga ve Alaku ilk 11'de yer aldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ikinci yarısında Bursaspor'un forvetleri Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, net gol fırsatlarından yararlanamadı. Karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Ali Ay ile Antalya'da bulunan az sayıdaki Bursaspor taraftarı da izledi. Bursaspor taraftarları maçta, İzmir'de terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin içinde pankart açtı.