Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Caceres transferinde Muslera kefil oldu!

Tarih08 Ocak 2017 , 18:28

Yorum
Caceres transferinde Muslera kefil oldu!

AJANSSPOR ÖZEL-

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Uruguaylı savunma oyuncusu Caceres, vatandaşı Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera ile telefonda konuştu. 

Türkiye ve Trabzonspor hakkında bilgeler alan Caceres'e, Muslera olumlu şeyler anlattı. Deneyimli savunmacının, bu konuşmanın ardından, kafasında hiçbir soru işareti kalmadığı, hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba