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Caceres transferinde Muslera kefil oldu!
08 Ocak 2017 , 18:28
AJANSSPOR ÖZEL-
Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Uruguaylı savunma oyuncusu Caceres, vatandaşı Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera ile telefonda konuştu.
Türkiye ve Trabzonspor hakkında bilgeler alan Caceres'e, Muslera olumlu şeyler anlattı. Deneyimli savunmacının, bu konuşmanın ardından, kafasında hiçbir soru işareti kalmadığı, hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.
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