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Caner Erkin yaşadığından ders almadı...
08 Ocak 2017 , 10:31
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Geçtiğimiz günlerde Şükran Ovalı ile Roma'da evlenen Beşiktaşlı Caner Erkin'den bu kez hayranlarını şaşırtan bir haber geldi.
Caner Erkin, Aralık 2014'te bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu.
Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi.
Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine nargile içmesi yadırgandı.
Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Caner Erkin'in aşil tendonu koptuğu için 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
(Sabah)
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