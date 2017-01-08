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Chedjou'ya bir darbe daha
08 Ocak 2017 , 09:16
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Aurelien Chedjou, Kamerun Milli Takımı'na çağrılmayınca taca çıktı. Milli takıma çağrılacağını düşünerek tatile çıkan ancak davet almayan tecrübeli oyuncunun cezası katlandı.
Kadro dışı bırakılan Chedjou'nun, Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart ile birlikte mazeretsiz takıma katılmadığı için ilave ceza alacağı ifade edildi.
(Fotomaç)
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