El Ghazi atağı!

Siyah-beyazlılar, Hollanda’nın en yetenekli kanat oyuncusu için düğmeye bastı Ajax’ın 21 yaşındaki yıldızını Lazio da istiyor. Bonservis bedeli ise 7 milyon euro.

Transfer döneminde kadrosunu Ryan Babel ve Matej Mitrovic ile güçlendiren Beşiktaş asıl hamlesini yeni yapıyor. İtalyan ve Hollanda basını siyah-beyazlıların Ajax'lı Anwar El Ghazi'yi istediğini yazdı. Haberlerde hem Beşiktaş'ın hem de Lazio'nun 21 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Kartal için İtalya'dan gelen haberler güzel çünkü El Ghazi, Lazio'nun birinci önceliği değil. Bonservisi 7 milyon Euro olan Fas asıllı Hollandalı futbolcunun kontratı 2019 yılında sona eriyor.

QUARESMA MI GİDİYOR?

Beşiktaş'ın El Ghazi'ye kanca atması aynı bölgenin oyuncusu olan 33 yaşındaki Ricardo Quaresma ile yolların ayrılacağı şeklinde de yorumlandı. Siyahbeyazlılar sözleşmesini uzatmak için Portekizli yıldız ile ön görüşme yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

(Fotomaç)