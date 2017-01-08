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En güçlü Hasan en kötü Persie

Tarih08 Ocak 2017 , 09:24

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En güçlü Hasan en kötü Persie

Dayanıklılık testinde Hasan Ali yine ilk sırayı aldı. Van Persi ve Volkan Şen ise en kötüler oldu

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'e giden sarı- lacivertli oyuncular dün sabah güç ve dayanıklılık testinden geçti. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test saat 11.00'de başladı ve iki ayrı grup halinde yapıldı. Futbolcular koşu ve depar yaparken, verileri ayrı ayrı tespit edilerek teknik heyet tarafından kayıt altına alındı. Test sonuçlarında sezon başında olduğu gibi Hasan Ali Kaldırım yine birinci olurken, İsmail Köybaşı ikinci sırayı aldı. Yeni transfer Oleksandr Karavayev ise üçüncü oldu. Dayanıklılık açısından takımın en kötüleri ise Robin van Persie ile Volkan Şen çıktı. Volkan Şen'deki fiziksel düşüş şaşırttı...

ÖZEL PROGRAM
Sakatlığı nedeniyle tam randımanlı çalışamayan ve fizik kondisyonu gerileyen Robin van Persie'ye takımdan ayrı güçlendirme çalışmaları uygulanıyor. Testlerde durumu kötü çıkan Hollandalı yıldız, Adanaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Aksi halde forvette yine Jose Fernandao görev alacak.

(Fotomaç)

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