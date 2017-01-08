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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
08 Ocak 2017 , 19:40
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Fenerbahçe'de Volkan Şen darbe almadan topa koşarken sakatlandı. Volkan Şen oyuna devam edemedi ve yerine yeni transfer Karavayev dahil oldu.
Hazırlık kampını Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Denizlispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın 33. dakikasında topla hareket halinde ilerlerken adelesi çeken Volkan Şen oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev oyuna dahil oldu. Karavayev 11 numaralı forma ile sahada yerini aldı.
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