Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Tarih08 Ocak 2017 , 19:40

Yorum
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Şen darbe almadan topa koşarken sakatlandı. Volkan Şen oyuna devam edemedi ve yerine yeni transfer Karavayev dahil oldu.

Hazırlık kampını Antalya'da geçiren Fenerbahçe, Denizlispor ile  hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın 33. dakikasında topla hareket halinde ilerlerken adelesi çeken Volkan Şen oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev oyuna dahil oldu. Karavayev 11 numaralı forma ile sahada yerini aldı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba