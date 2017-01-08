Fenerbahçe'de sistem değişiyor!

İlk yarıda kanat akınları ile sonuca giden Hollandalı hoca, takıma yeni taktikler öğretiyor ‘Merkez sistemi’nde Lens ve Karavayev topla içeri kat edip, rakipleri şaşırtacak.

Süper Lig'in ilk yarısında daha çok kanat akınları ile sonuca giden Fenerbahçe, ikinci yarıda farklı sistemlerle de sahada olacak. Antalya kampında bu yöndeki çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Dick Advocaat'ın yeni oyun planı ise belli oldu: Merkez sistemi. Hollandalı çalıştırıcının, oyuncularla yaptığı toplantılarda, "Süper Lig'de bizim en üstün yanımız kanatlarımız. Ancak rakiplerimiz kanatları iyi kapatınca bizi etkisiz hale getiriyorlar. Bu nedenle artık merkez sistemine geçeceğiz" dediği öğrenildi.

VERKAÇLARLA ETKİLİ OLUN

Yeni sistemde kanatlarla birlikte merkez yani 'sahanın orta bölgesi' ataklarda daha fazla kullanılacak. İlk taktik provalar önceki gün ve dün gerçekleştirilen antrenmanlarda yapıldı. İki kanat oyuncusu Jeremain Lens ile yeni transfer Oleksandr Karavayev buluştukları toplarla sürekli içeri doğru kat ederek oynadılar. İki futbolcu, forvetler ve orta saha oyuncuları ile yaptıkları verkaçlarla etkili olmaya çalıştılar.

3 MAÇTA 9 PUAN İŞİMİZİ KOLAYLAR

Advocaat, ligin ikinci yarısında oynayacakları ilk üç maç için 9 puan hedefi koydu. Kadıköy'deki Adanaspor ve Başakşehir maçları ile deplasmandaki Kayserispor karşılaşmalarının önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Üç maçta alacağımız dokuz puan bizi çok farklı yerlere götürür, işimizi kolaylaştırır" dediği belirtildi.

DİCK'İN 'ACIMASI' YOK

Sarı-lacivertliler kampın ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah kondisyon testinden geçen futbolcular, akşam taktik ağırlıklı bir çalışma daha gerçekleştirdi. Oyuncuların yoruldukları gözlenirken, kimseden çıt çıkmadı. Yeni transferlerle birlikte ikinci yarıda forma savaşının daha da kızışması, bunun ise takıma olumlu yansıması bekleniyor.

(Fotomaç)