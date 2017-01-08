- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fernandao için 6 milyon Euro reddedildi
08 Ocak 2017 , 10:36
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe yönetimi, Fernandao için Çin Ligi’nden gelen 6 milyon Euro’luk teklifi, teknik direktör Dick Advocaat’ın bu transferi veto etmesi nedeniyle geri çevirdi.
Sarı-lacivertliler, Fernandao için Çin Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi. Brezilyalı golcü için yapılan 6 milyon Euro'luk teklif, Teknik Direktör Dick Advocaat'a takıldı. Hollandalı çalıştırıcı, son 5 maçta 7 kez fileleri havalandıran Fernandao için “Ona ihtiyacım var. Lütfen reddedelim” dedi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi gelen bu teklifi geri çevirdi. Ancak rakam 10 milyon Euro'ya çıkarsa yeniden değerlendirme gündemde.
ÇOK ŞANSLISIN FERNANDAO
Fernandao, önceki gece Brezilya'dan İstanbul aktarmalı Antalya'ya uçacaktı. Ancak bir anda etkili olan kar yağışı nedeniyle neredeyse hiçbir uçak İstanbul'a inemedi. Bunun üzerine yönetim büyük telaş yaşadı ve uçak herhangi bir şehre inerse de Brezilyalı golcünün karayolu ile Antalya'ya geçmesi için plan yapıldı. Ancak şanslı Fernandao, uçağın İstanbul yerine direkt Antalya'ya inmesi ile büyük sevinç yaşadı.
(AMK Spor)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar