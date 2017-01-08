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Fernandao'dan bir "hat-trick" daha!
08 Ocak 2017 , 21:30
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, gollerine özel maçta da devam etti.
Denizlispor ağlarını 3 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, kupada son oynanan Menemen Belediyespor maçından sonra bir kez daha "hat-trick" yaptı.
Fernandao, 5'i resmi son 6 maçta da gol atmayı başardı ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Lens de yine asistleriyle ön plana çıktı. Lens, özel maçta 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcunun bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 asisti bulunuyor.
Öte yandan, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, özel maçta kadroya dahil edilmedi.
Kampta çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hollandalı futbolcu, Denizlispor maçında oynamadı.
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