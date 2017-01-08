Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, gollerine özel maçta da devam etti.

Denizlispor ağlarını 3 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, kupada son oynanan Menemen Belediyespor maçından sonra bir kez daha "hat-trick" yaptı.

Fernandao, 5'i resmi son 6 maçta da gol atmayı başardı ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Lens de yine asistleriyle ön plana çıktı. Lens, özel maçta 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcunun bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 asisti bulunuyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, özel maçta kadroya dahil edilmedi.

Kampta çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hollandalı futbolcu, Denizlispor maçında oynamadı.