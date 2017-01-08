Fikret Orman'a cevap verdi!

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Şefik Öz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yaptığı açıklamalara Radyospor’da cevap verdi. Barış Dinçarslan ve Ulaş Can'ın sorularını yanıtlayan Öz, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve gerekirse Beşiktaş Kulübü ile bu konuda görüşme yapabileceklerini söyledi.



İşte Öz’ün Radyospor’da yaptığı önemli açıklamalar :



“Fikret Orman’ın belirttiği gibi bir kurgu olmadı. Biz öyle ucuz bir davranışta bulunmadık. Sağolsunlar gelerek şeref verdiler. Böyle bir jeste bilerek bir nezaketsizlik yapmayız. Sadece bir doğaçlama oldu. Böyle hissetmesine üzüldüm. Bilerek isteyerek yapılmış bir şey değil. Eto’o kalmaya karar verdi. Bunun beyanı böyle bir zamanda oldu. Kurgulanmış bir şey değil bu.”

“Fikret Orman’ın açıklamalarını daha yeni duyuyorum. Antalyaspor’un menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Bize net bir teklif gelmedi. Eto’o ile kendi aralarında konuştularsa bu etik değil. Bakın bize resmi bir teklif gelmedi. Başakşehir’den çok daha iyi bir teklif gelmişti. Beşiktaş’tan Ömer Şişmanoğlu ile ilgili bilgi geldi. Her şeyi değerlendirdik. Artık ilk 5’te oynayacak bir takım kuruyoruz. Hedeflerimizi büyütüyoruz. Menderes Türel bir tesis yaptı. Daha büyük hedeflere doğru gidiyoruz. Başkanın böyle algılamasına üzüldüm. Ortaya bir yanlış anlaşılma var. Böyle olmasına üzüldük. Öyle bir şey olsa gelmeyecekler miydi? Beşiktaş’a yakın insanlarız. Davet ettik geldiler. Bunun orada açılması kurgu değil.”



“Bir hazırlık maçımız var. Şu anda yoldayım. Fikret Orman’ı arayıp aramayacağımızı başkanımızla konuşuruz. Maç ile ilgili bir sorun yok. Beşiktaş büyük bir camia. Şenol Güneş de büyük bir hoca. Böyle bir camiayı kırmak, dökmek bizim yapacağımız işler değil. Fikret Bey yanlış değerlendirmiş. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Gerekirse görüşürüz. Kesinlikle ortada bir kurgu yok”



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