Fikret Orman'dan flaş karar!

Fikret Orman, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yapacağı hazırlık maçına gitmeme kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor ile yapılacak hazırlık maçı öncesi Konyaaltı Kartal Yuvası mağazasının açılış töreninde sert açıklamalarda bulunmuştu. Siyah-Beyazlıların başkanı, iptal edileceği gündeme gelen fakat daha sonra planlandığı saatte başlayacağı duyurulan Antalyaspor karşılaşmasına gitmeme kararı aldı.

Samuel Eto’o konusunda yaşananları Antalyaspor camiasına mal etmediğini belirten Orman, “Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Antalyaspor Başkanının Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları da benziyor.” demişti.

Buna karşılık Radyospor’daki canlı yayında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a cevap veren Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Şefik Öz, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve gerekirse bu konuyu kendileriyle görüşeceklerini ifade etmişti.