Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fırat Aydınus'a test şoku!

Tarih08 Ocak 2017 , 17:29

Yorum
Fırat Aydınus'a test şoku!

Antalya'da yapılan atletizm testini geçemeyen Fırat Aydınus, bir sonraki teste kadar hiçbir maça çıkamayacak.

Türkiye'deki kötü hakem performanslarına bir yenisi de Antalya'daki atletizm testinde eklendi.

Antalya'daki atletizm testinde Fırat Aydınus başarılı olamadı.

Eski hakem Deniz Çoban'ın Twitter hesabından duyurduğu bu haber sonrası Fırat Aydınus bir sonraki teste kadar hiçbir maça atanmayacak. 

İşte Deniz Çoban'ın o tweeti;

@denizcoban_ Hakem Fırat Aydınus; 
Antalya'da yapılan atletik testi geçemedi!
Bir sonraki atletik teste kadar hiçbir maçta görev alamayacak!..

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba