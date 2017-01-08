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Fırat Aydınus'a test şoku!
08 Ocak 2017 , 17:29
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Antalya'da yapılan atletizm testini geçemeyen Fırat Aydınus, bir sonraki teste kadar hiçbir maça çıkamayacak.
Türkiye'deki kötü hakem performanslarına bir yenisi de Antalya'daki atletizm testinde eklendi.
Antalya'daki atletizm testinde Fırat Aydınus başarılı olamadı.
Eski hakem Deniz Çoban'ın Twitter hesabından duyurduğu bu haber sonrası Fırat Aydınus bir sonraki teste kadar hiçbir maça atanmayacak.
İşte Deniz Çoban'ın o tweeti;
@denizcoban_ Hakem Fırat Aydınus;
Antalya'da yapılan atletik testi geçemedi!
Bir sonraki atletik teste kadar hiçbir maçta görev alamayacak!..
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- Futbol
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