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Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!

Tarih08 Ocak 2017 , 13:35

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Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'in bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Rodrigues, geçtiğimiz günlerde transferini Ajansspor'a açıklamıştı. İşte o haber:

Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!

Yönetici Levent Nazifoğlu'nun ardından, Rodrigues de sarı kırmızılılara transfer olduğunu açıklamıştı.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Garry Rodrigues, "Evet transferimle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak bugün, yarın burada yapacak işlerim var" açıklamasında bulunmuştu.

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