- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!
08 Ocak 2017 , 13:35
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'in bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Rodrigues, geçtiğimiz günlerde transferini Ajansspor'a açıklamıştı. İşte o haber:
Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!
Yönetici Levent Nazifoğlu'nun ardından, Rodrigues de sarı kırmızılılara transfer olduğunu açıklamıştı.
Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Garry Rodrigues, "Evet transferimle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak bugün, yarın burada yapacak işlerim var" açıklamasında bulunmuştu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar