Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Galatasaray'ın Yunan ekibi PAOK'tan transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni trasferi Garry Rodriguez'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Genç oyuncu pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Rodrigues'in Salı günü Florya Metin Oktay Tesislerinde G.Saray'da ilk antrenmanına çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray bu transfer için PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Garry Rodrigues ise sarı kırmızılı takımdan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'in ilk sözü, "Türkiye'nin en büyük takımına geldim" oldu. Yarın Florya'ya gelerek, sarı-kırmızılılarda ilk idmanına çıkacak olan 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Bana duyulan güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Türkiye'den, Avrupa'da en bilinen takımının Galatasaray olduğunu da kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, "En fazla şampiyonluk sevinci yaşayan, Avrupa Kupası kazanan bir ekibe geldiğim için gururluyum. Ben de Galatasaray'ın başarısına katkıda bulunmak için elimden geleni yapacağım. En büyük hedefim burada kalıcı olmak" diye konuştu..

İşte o görüntü;

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