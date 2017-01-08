Galatasaray'ın yeni transferine 'kar' engeli!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'in İstanbul'a gelişi kar nedeniyle ertelendi.

Garry Rodrigues'in bugün İstanbul'da olması bekleniyordu ancak İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş ertelendi. Oyuncunun yarın gelmesi bekleniyor.

Rodrigues, geçtiğimiz günlerde transferini Ajansspor'a açıklamıştı. İşte o haber:

Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!

Yönetici Levent Nazifoğlu'nun ardından, Rodrigues de sarı kırmızılılara transfer olduğunu açıklamıştı.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Garry Rodrigues, "Evet transferimle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak bugün, yarın burada yapacak işlerim var" açıklamasında bulunmuştu.