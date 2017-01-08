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Gençler'e kiralık golcü!

Tarih08 Ocak 2017 , 21:10

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Gençler'e kiralık golcü!

AJANSSPOR ÖZEL- Gençlerbirliği'nde transfer harekatı devam ediyor. Teknik direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda, kadrosuna forvet takviye edecek olan Gençlerbirliği yönetimi, Azerbaycan ekiplerinden Qarabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva'ya talip oldu. 

Reynaldo için Qarabağ'a kiralık teklif sunan Ankara temsilcisi birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandıracak. 27 yaşındaki Sambacı bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı. 

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