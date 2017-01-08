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Güray Vural Kayserispor'a...
08 Ocak 2017 , 21:12
Trabzonspor, Güray Vural'ın Kayserispor'a transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Güray Vural' ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"
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