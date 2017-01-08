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Güray Vural Kayserispor'a...

Tarih08 Ocak 2017 , 21:12

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Güray Vural Kayserispor'a...

Trabzonspor, Güray Vural'ın Kayserispor'a transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Güray Vural' ın Kayserispor Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"

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