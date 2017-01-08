''Halı saha topçusu'' dediği ismi transfer ediyor!

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan Kerim Frei'yi transfer etmek istiyor ama...

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın bir dönem 'halı saha topçusu' dediği futbolcunun peşinde.



Kayserispor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, Kerim Frei için Beşiktaşlı yöneticiler ile saatler süren görüşmenin ardından olumlu ya da olumsuz bir cevap alamazken, yetenekli futbolcuıyu çok istediklerini idarecilere söylediği öğrenildi.



"FREİ HALI SAHA TOPÇUSU"

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 2 Kasım 2014 tarihinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Kerim Frei'yi ağır sözlerle eleştirmişti.



Sergen Yalçın, Kerim Frei için, "Beşiktaş öyle enteresan takım ki... Mesela ben Kerim Frei'yı çözemedim. Bana tam halı saha futbolcusu gibi geliyor. Şurada 6'ya 6 maç oynasak oynatırım. Bu adamlarla derbi kazanılmaz." yorumunda bulunmuştu.

(Skorer)