"Her yerde taraftarımız var"

Galatasaray'ın Ettifaq ile Damman'da yapacağı özel karşılaşma öncesi her iki takımın hocası ve kaptanları basın toplantısında bir araya geldi. Basın toplantısı öncesi Jan Olde Riekerink, Selçuk İnan, Ettifaq Teknik Direktörü Juan Carlos Garrido ve kaleci Ahmed Kassar basına poz verdi. Ayrıca karşılaşma için de özel bir pasta kesildi.

Kaptan Selçuk İnan, kendisine yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:

"İlk kez bir Türk takımı buraya geliyor. Burada önemli bir dostluk mesajı vermiş olacağız..."

"Doğruyu söylemek gerekirse isimlerini çok fazla aklımda tutamasam da Suudi Arabistan'da tanıdığım oyuncular var. Ülkemizde de maçlar gösteriliyor. Arap ülkelerinin maçlarını izlemeyi seviyorum. Gerek Suudi Arabistan'da gerek diğer Arap ülkelerinde çok beğendiğim oyuncular var. Güzel futbol oynanıyor. Gün geçtikçe kendilerini geliştiriyorlar. Bence ileride söz sahibi olabilecekler. Her Dünya Kupası'nda da Suudi Arabistan'ı görmek isterim..."

"Galatasaray taraftarı yarın tribünde Suudi Arabistan taraftarından daha mı çok olacak bilmiyorum ama nereye gidersek gidelim taraftarımız her yerde var... Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de havaalanına ilk geldiğimizde bizi bir taraftar grubu karşıladı. Aramızdaki bağ gönül bağı. Hep bizi takip ediyorlar ve desteklerini fazlasıyla gösteriyorlar..."