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Isaac Success'ten Bursaspor sözleri..
08 Ocak 2017 , 17:38
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AJANSSPOR - Bursaspor'un sezon sonuna kadar kiralamak istediği Watford'un Nijeryalı forveti Isaac Success'ten transfer açıklaması geldi.
Nijerya basınına açıklama yapan 21 yaşındaki golcü, "Türkiye'den bir takımın benimle ilgilendiği yönündeki haberleri duydum. Watford ile temasa geçtiler mi bilmiyorum. Haberler her yerde ancak ben onlarla iletişime geçmedim. Belki, doğrudan Watford ile bağlantıya geçmek istiyorlar" ifadesini kullandı.
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