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İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi!
08 Ocak 2017 , 09:27
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Samuel Eto'o transferinde Antalyaspor ile anlaşamayan Beşiktaş, Arjantinli golcü Lucas Pratto'nun peşine düştü.
Samuel Eto'o hamlesinden eli boş dönen Beşiktaş, forvet transferi için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Kartal, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun Arjantinli golcüsü Lucas Pratto'yu gündemine aldı. Yöneticiler 28 yaşındaki forvet için Brezilya kulübü ile görüşmelere başladı.
Takımıyla 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pratto, daha önce İtalyan Genoa'da oynayıp Avrupa macerası yaşamıştı. 2 sezondur Atletico Mineiro'da forma giyen tecrübeli futbolcunun değerinin 5 milyon Euro olduğu bildirildi.
Pratto, bu sezon Atletico Minero'da ligde 18 maçta, 5 gol atarken, Libertadores Kupası'nda ise 10 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
Sabah
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